Пешеходный тоннель в Петрозаводске продолжают ремонтировать

В карельской столице продолжаются ремонтные работы в подземном переходе под железнодорожными путями, расположенном на пересечении улиц Фурманова и Максима Горького. Ремонт проводит подрядчик АО «РЖДстрой» под контролем специалистов горадминистрации.

«Подрядная организация в полном объёме демонтировала покрытия стен, потолка и пола тоннеля. Продолжается работа по заделке швов и стыков конструкций. Подрядчик приступил к грунтованию стен. На лестничном спуске со стороны улицы Фурманова ведётся оштукатуривание покрытий. Завершен ремонт кровли павильона тепловых сетей»,

- сообщили в мэрии Петрозаводска.

Кроме того, в тоннеле планируют заменить освещение и устранить существующие недочеты с водоотведением. Завершат работы, вероятнее всего, до начала лета.