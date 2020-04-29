Жителей Карелии попросили не жечь сухую траву

Жителям Карелии напомнили о необходимости соблюдения мер противопожарной безопасности. В последнее время на территории республики возросло количество пожаров, вызванных поджогом травы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

«В течение последних суток спасательная служба выезжала на тушение открытых территорий в пределах Петрозаводского городского округа шесть раз», - рассказали в горадминистрации.

Жителям республики напомнили о том, что нарушение запрета на пал сухой растительности на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в охранных зонах влечет за собой административное наказание, а в иногда и уголовную ответственность.