28 января 2020, 21:55
Общество

28 января: главные видео, фото и новости дня

События в мире, России и Карелии в заголовках портала «Петрозаводск говорит»

Минздрав прокомментировал информацию о закрытии аптеки в Лахденпохье. В Министерстве здравоохранения Карелии опровергли появившуюся в Сети информацию о планах чиновников закрыть муниципальную аптеку в Лахденпохье.

Новые детские площадки и зоны отдыха появятся в районах Карелии. С 2020 года в республике началась реализация проекта «Комплексное развитие сельских территорий», рассчитанного на пять лет.

В БСМП Петрозаводска сокращают сотрудников. 37 человек лишатся работы из-за того, что организация питания будет передана на аутсорсинг.

Глава Шуйского поселения не понимает, за что увольняют директора школы. Руководство поселения пытается прояснить причины, на основании которых руководство района пытается расторгнуть трудовой договор с Андреем Анастасьевым.

— Forbes включил город в Карелии в список мест, которые стоит посетить. Путешественникам рекомендуют посетить Сортавалу, мраморный каньон и попробовать калитки.

Опубликован план мероприятий праздника «Гиперборея 2020». На фестивале снежных и ледовых скульптур в карельской столице выступит группа «Отпетые мошенники».

Егор Крид и группа IOWA выступят на столетии Карелии в Петрозаводске. Праздничные мероприятия, посвященные 100-летию республики, пройдут 5 сентября.

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