28 января: главные видео, фото и новости дня

— Минздрав прокомментировал информацию о закрытии аптеки в Лахденпохье. В Министерстве здравоохранения Карелии опровергли появившуюся в Сети информацию о планах чиновников закрыть муниципальную аптеку в Лахденпохье.

— Новые детские площадки и зоны отдыха появятся в районах Карелии. С 2020 года в республике началась реализация проекта «Комплексное развитие сельских территорий», рассчитанного на пять лет.

— В БСМП Петрозаводска сокращают сотрудников. 37 человек лишатся работы из-за того, что организация питания будет передана на аутсорсинг.

— Глава Шуйского поселения не понимает, за что увольняют директора школы. Руководство поселения пытается прояснить причины, на основании которых руководство района пытается расторгнуть трудовой договор с Андреем Анастасьевым.

— Forbes включил город в Карелии в список мест, которые стоит посетить. Путешественникам рекомендуют посетить Сортавалу, мраморный каньон и попробовать калитки.

— Опубликован план мероприятий праздника «Гиперборея 2020». На фестивале снежных и ледовых скульптур в карельской столице выступит группа «Отпетые мошенники».

— Егор Крид и группа IOWA выступят на столетии Карелии в Петрозаводске. Праздничные мероприятия, посвященные 100-летию республики, пройдут 5 сентября.