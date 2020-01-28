Катер «Анатолий Климов» спустили на воду в Карелии

Сегодня рабочий катер «Анатолий Климов» производства Онежского судостроительно-судоремонтного завода был торжественно спущен на воду. В ближайшее время судно отправится в Хабаровский край, сообщил на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков.

«Это первый в истории отечественного коммерческого судостроения катер с гибридной пропульсивной установкой! Она позволяет в оптимальном режиме использовать судовые двигатели. Такие катера предназначены для обследования состояния судоходных путей; лоцманского сопровождения; осмотра и экологического мониторинга акваторий; участия в спасательных операциях. В ближайшее время «Анатолий Климов» отправится к порту приписки – в Хабаровский край, в Ванинский филиал федерального госпредприятия «Росморпорт», по заказу которого и был построен»,

- рассказал глава республики.

Это первое судно, сошедшее со стапелей завода в этом году, второй такой же катер спустят на воду уже в конце февраля.

По словам Парфенчикова, сейчас на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе ведется строительство 6 судов служебно-вспомогательного и технического флота. На предприятии трудятся порядка 500 человек.