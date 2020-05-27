27 мая: главные видео, фото и новости дня

– Медики проверили на COVID-19 жителей карельских поселков. Ковид-бригада выехала в Беломорский и Медвежьегорский районы республики.

– Почти два десятка новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Карелии. На сегодняшний день коронавирус обнаружен в республике у 371 человека.

– Молодая женщина умерла от пневмонии в Карелии. Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

– Жители Карелии заражаются COVID-19, выезжая в другие регионы страны. Артур Парфенчиков рассказал подробности о новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией.

– В Костомукше по карьеру предприятия бродят медведи. Сотрудникам «Карельского окатыша» советуют ходить по двое и «обозначать себя громкими звуками».

– За сутки от коронавируса в России умер 161 человек. Число выздоровевших в третий раз превысило число заболевших COVID-19.