14 февраля: Главные видео, фото и новости дня

— Водолазы подняли со дна Онежского озера снегоход погибших рыбаков. Тела троих погибших мужчин были подняты со дна озера ранее, а техника с личными вещами осталась на глубине около двух метров.

— Внедорожник вытолкнул «буханку» с дороги в Карелии: пострадали шестеро. УАЗ опрокинулся в кювет после столкновения с «Митсубиши Паджеро» в Пряжинском районе.

— Женщина скончалась в Карелии: скорая приехала слишком поздно. Жительница Великой Губы не дождалась врачей, которые ехали к ней двенадцать с половиной часов.

— Фестиваль ледовых скульптур в Рускеале отменят из-за аномальной погоды. Зрелищное мероприятие отменят впервые за всю историю горного парка: подземное озеро не успело покрыться льдом.

— Ребенок упал с высоты в детском саду: возбуждено уголовное дело. Оставшийся без присмотра воспитателя дошкольник получил травму, упав со шведской стенки.

— Глава Минздрава Карелии озвучил результаты анализов студента из Китая. Наличие коронавируса у студента из Поднебесной не подтвердилось, сегодня его выпишут из инфекционной больницы.

— Кавээнщик возглавил администрацию Кемского района. Дмитрий Петров в прошлом возглавлял команду КВН, а также спорил с чиновниками из-за разбитого на дорогах Петрозаводска автомобиля.

— Упавшее дерево убило мужчину в Карелии. Спасатели два с половиной часа вытаскивали погибшего в Сортавальском районе республики.

— В Карелии спасли собаку, провалившуюся под лед Ладожского озера. Специалистам Сортавальского спасательного отряда потребовалось менее часа на оказание помощи животному.