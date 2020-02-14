Ремонт дорог возобновлен в Петрозаводске

В Петрозаводске возобновились работы по устранению деформаций дорожного покрытия. Это стало возможным благодаря наступлению плюсовых температур. Работы ведет ООО «ТехРент», сообщили в пресс-службе мэрии.

Для устранения повреждений используется холодная асфальтобетонная смесь. Технология позволяет работать в существующих погодных условиях.

На этой неделе подрядчик провел ямочный ремонт на улице Кирова (в районе дома № 1), на набережной Варкауса (в районе улицы Ленинградской), на отдельных участках Ленинградской улицы, на Лесном проспекте (в районе Суоярвского шоссе, а также дома № 48) и на Боровой улице (в районе дома № 16).

В ближайшее время работа продолжится. В подрядную организацию уже направили заявки по следующим объектам: Лесной проспект (в районе дома № 3), Первомайский проспект (в районе пересечения с Краснофлотской улицей), улица Зайцева (в районе пересечения с улицей Мелентьевой), Лососинское шоссе (на участке от Чистой улицы до городской границы), улица Мелентьевой (в районе дома № 28), улица Правды (на участке от улицы Кирова до Казарменской) и Новосулажгорская улица (в районе домов № 22А и № 30).