14 февраля 2020, 12:12
Соцсети

Фестиваль ледовых скульптур в Рускеале отменят из-за аномальной погоды

Зрелищное мероприятие отменят впервые за всю историю горного парка: подземное озеро не успело покрыться льдом

Фестиваль скульптур из льда в парке «Рускеала» из-за слишком мягкой зимы отменят. Об этом организаторы мероприятия сообщили в соцсети.

«Дорогие гости, впервые мы вынуждены отменить Фестиваль ледяных скульптур в Горном парке «Рускеала». Настоящая зима так и не наступила в наших краях в этом году, минусовая температура не установилась, лед подземного озера не встал»,

- сообщается в группе популярной туристической локации.

8 февраля в Петрозаводске подвели итоги Международного конкурса снежных и ледовых скульптур «Гиперборея-2020». Главные события финального гиперборейского дня - карнавальное шествие, праздничный концерт, чествование победителей и салют.

 

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Карелия
Сортавальский район
рускеала
Горный прак
Фестиваль ледовых скульптур
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