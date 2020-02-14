14 февраля 2020, 12:12
Фестиваль ледовых скульптур в Рускеале отменят из-за аномальной погоды
Зрелищное мероприятие отменят впервые за всю историю горного парка: подземное озеро не успело покрыться льдом
Фестиваль скульптур из льда в парке «Рускеала» из-за слишком мягкой зимы отменят. Об этом организаторы мероприятия сообщили в соцсети.
«Дорогие гости, впервые мы вынуждены отменить Фестиваль ледяных скульптур в Горном парке «Рускеала». Настоящая зима так и не наступила в наших краях в этом году, минусовая температура не установилась, лед подземного озера не встал»,
- сообщается в группе популярной туристической локации.
8 февраля в Петрозаводске подвели итоги Международного конкурса снежных и ледовых скульптур «Гиперборея-2020». Главные события финального гиперборейского дня - карнавальное шествие, праздничный концерт, чествование победителей и салют.