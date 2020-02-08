"Гиперборея-2020": Онлайн-трансляция главного зимнего праздника

Сегодня, 8 февраля - главный день зимнего праздника "Гиперборея-2020". Гостей фестиваля ждет множество разнообразных мероприятий: спортивные соревнования и творческие мастер-классы. В рамках фестиваля пройдет традиционный рыбный праздник «Калакунда». В квартале исторической застройки пройдет праздник «Арт-зима в Старом городе» от музея «Кижи». На центральной площадке в створе пр. Ленина в театрализованном представлении «Здесь оживают легенды» примут участие сказочные персонажи - Главный Российский Дед Мороз из Великого Устюга, Северный ветер Борей, карельский снежный человек «Лапси» и гномы.

А завершится праздник церемонией награждения мастеров снежных и ледовых скульптур, выступлением группы «Отпетые мошенники» и красочным фейерверком. ПРОГРАММА здесь.

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