08 февраля 2020, 09:42

"Гиперборея-2020": Онлайн-трансляция главного зимнего праздника

Все самые главные события в репортаже корреспондентов портала и гостей праздника
Автор:  Редакция

Сегодня, 8 февраля - главный день зимнего праздника "Гиперборея-2020". Гостей фестиваля ждет множество разнообразных мероприятий: спортивные соревнования и творческие мастер-классы. В рамках фестиваля пройдет традиционный рыбный праздник «Калакунда». В квартале исторической застройки пройдет  праздник «Арт-зима в Старом городе» от музея «Кижи». На центральной площадке в створе пр. Ленина в театрализованном представлении «Здесь оживают легенды» примут участие сказочные персонажи - Главный Российский Дед Мороз из Великого Устюга, Северный ветер Борей, карельский снежный человек «Лапси» и гномы.

А завершится праздник церемонией награждения мастеров снежных и ледовых скульптур, выступлением группы «Отпетые мошенники» и красочным фейерверком. ПРОГРАММА здесь.

Вы можете также делиться своими впечатлениями в комментариях трансляции, в нашей группе ВК, а также можете отправлять на почту: novosti@ptzgovorit.ru.

 

 
Редакция's picture
Автор:
читать другие материалы автора...
Обсудить
просмотр
162483
Метки: 
«Гиперборея - 2020»
зимний праздник
онлайн-трансляция
Карелия
Петрозаводск