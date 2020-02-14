Школьники отказались от мороженого, чтобы накормить животных из приюта

Учащиеся школы №25 в Петрозаводске отказались от мороженого, чтобы собрать деньги на корм для бездомных животных. Информация появилась в паблике «РДШ Республика Карелия».

В рамках акции «Откажись от одного мороженого, так ты сможешь спасти сразу нескольких животных из приюта» дети смогли собрать 200 килограммов корма для подопечных приюта «Дорога домой».

На этой неделе школьники передали еду для животных. Дети пообщались с питомцами, гладили их и вывели на прогулку.

Ранее в 2017 году две первоклассницы на год отказались от сладкого, а сэкономленные деньги отдали на содержание чернобурой лисы Алисы из эколого-биологического центра.