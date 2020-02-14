Водолазы подняли со дна Онежского озера снегоход погибших рыбаков

Группа карельских водолазов отыскала в Уницкой губе Онежского озера снегоход, на котором трое мужчин ушли под лед в январе, и подняла его на поверхность 12 февраля. Их тела ранее были подняты сотрудниками республиканского МЧС. Техника с личными вещами осталась на дне озера в районе острова Колгостров. Родные одного из погибших решили отыскать и поднять утонувший снегоход «Ямаха». Информация об операции появилась в паблике «Водолаз-10».

Толщина льда в районе поиска позволяла выполнить необходимые работы. Однако точных координат GPS у водолазов не было, площадь поиска была около 100 м2. Они сделали отверстия во льду, чтобы исследовать дно с фонарем.

«Глубина меньше 2 метров. Тем обиднее произошедшая трагедия, унесшая жизни 3 человек. Некоторые личные вещи нашли сразу, а спустя некоторое время обнаружили и снегоход. Уже темнело, время поджимало, и нужно было работать активнее. С помощью лебедок и достаточно многочисленной группы поддержки, снегоход был вытащен на поверхность»,

- говорится в сообщении.



Затем переместили снегоход к берегу. Как отмечается в группе, это был «сложный и тревожный этап буксировки». Лед был скользкий и не толстый со слоем сырого снега.

«Все это крайне осложняет перемещение буксирующего снегохода, к которому прицеплены сани с поднятым со дна вторым снегоходом». Однако операция завершилась благополучно.

Фото и видео: vk.com