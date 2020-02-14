В Карелии спасли собаку, провалившуюся под лед Ладожского озера

В Сортавальском районе 12 февраля под лед Ладожского озера провалилась дворняга. Это случилось около 9 утра за паромом, соединяющим город Сортавала и остров Риеккалансаари, сообщили в пресс-службе госкомитета РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

На операцию по спасению животного из холодной воды специалистам из Сортавальского отряда потребовалось 55 минут вместе с прибытием на место. По словам очевидцев, собака оказалась достаточно умна и после того, как выбралась из полыни, спокойно сидела на льдине и ждала спасателей.

По окончании мероприятия она поблагодарила своих спасителей звонким лаем и убежала домой.