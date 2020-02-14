СК заинтересовался травмированием ребенка в детском саду в Карелии

Следственный комитет возбудил и расследует уголовное дело по факту травмирования четырехлетнего воспитанника детского сада в Прионежском районе Карелии. Возбуждено дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщает пресс-служба СК.

Как сообщал ранее портал «Петрозаводск говорит», инцидент произошел осенью прошлого года. Ребенок остался без присмотра воспитателя в детском саду и забрался на шведскую стенку. Дошкольник держался одной рукой за верхнюю перекладину, но не удержался и упал с высоты не менее двух метров. Ребенок получил травму. При этом маты или другие амортизирующие настилы на полу у стенки отсутствовали.

«В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего», - сообщили в СК.