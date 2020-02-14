14 февраля 2020, 18:24
Молодой мужчина разыскивается полицией Петрозаводска
Стражи порядка просят горожан помочь найти мужчину, подозреваемого в серии краж
Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность молодого человека, подозреваемого в совершении серии хищений в одном из торговых центров Петрозаводска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Всех, кто обладает информацией о личности и местонахождении разыскиваемого, просят звонить по телефону: +7-911-422-73-32.
Конфиденциальность гарантируется.