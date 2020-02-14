Молодой мужчина разыскивается полицией Петрозаводска

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность молодого человека, подозреваемого в совершении серии хищений в одном из торговых центров Петрозаводска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Всех, кто обладает информацией о личности и местонахождении разыскиваемого, просят звонить по телефону: +7-911-422-73-32.

Конфиденциальность гарантируется.