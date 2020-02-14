14 февраля 2020, 18:24
Происшествия

Молодой мужчина разыскивается полицией Петрозаводска

Стражи порядка просят горожан помочь найти мужчину, подозреваемого в серии краж

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность молодого человека, подозреваемого в совершении серии хищений в одном из торговых центров Петрозаводска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Всех, кто обладает информацией о личности и местонахождении разыскиваемого, просят звонить по телефону: +7-911-422-73-32.

Конфиденциальность гарантируется.

Обсудить
просмотр
162908
Метки: 
Петрозаводск
Розыск
МВД
Полиция
торговый центр
новости петрозаводска