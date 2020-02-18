"Он делал все для людей": Современники о директоре ГОКа Николае Ершове

Костомукшский ГОК и город Костомукша были построены за 8 лет практически в глухом лесу - где не было ни коммуникаций, ни дорог, всего за 8 лет. Нигде в мире такие масштабные проекты не реализовывались за столь короткий срок. В современных деньгах строительство только одного комбината оценивается в 4 миллиарда евро. Среди тех, кто создавал весь комплекс горнорудного предприятия - Николай Ершов, директор ГОКа с 1980 по 1997 годы. О его организаторском таланте, профессиональных и человеческих качествах - в авторской программе Светланы Пушкиной "Открытая дверь".

Николай Петрович родился 8 декабря 1933 г. в с. Малая Кандала Старо-Майнского района Ульяновской области.

В 1962 г. окончил Магнитогорский горно-металлургический институт, специальность - горный инженер. Кандидат технических наук.

Трудовую деятельность начал в 1952 г. в совхозе Кустанайской области Казахстана. С 1954 по 1957 г. служил в воздушно-десантных войсках.

С 1962 по 1980 г. работал на Ковдорском ГОКе в Мурманской области. С 1980 по 1997 г. был генеральным директором Костомукшского ГОКа.

Избирался депутатом Костомукшского городского Совета и его председателем. Неоднократно избирался депутатом Законодательного собрания Республики Карелия.

15 декабря 2019 года Николая Ершова не стало