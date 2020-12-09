09 декабря 2020, 14:41
Открытая дверь. Как Музей изобразительных искусств отметил 60-летие
Подробности — в свежем выпуске авторской программы Светланы Пушкиной
Музею Изобразительных искусств Карелии исполнилось 60 лет. Из-за пандемии торжеств по этому поводу не было. Но были, как и положено, замечательные подарки: ремонт внутри здания, обновление вестибюля, открытие первой в России сенсорной комнаты и пополнение музейной коллекции. Но самое главное — были поздравления музейщиков со всей России. На онлайн-конференции «Устойчивое развитие и тренды музеев будущего» сотрудники разных музеев страны обменялись опытом и достижениями.
Смотрите свежий выпуск авторской программы Светланы Пушкиной «Открытая дверь»