Открытая дверь. Как Музей изобразительных искусств отметил 60-летие

Музею Изобразительных искусств Карелии исполнилось 60 лет. Из-за пандемии торжеств по этому поводу не было. Но были, как и положено, замечательные подарки: ремонт внутри здания, обновление вестибюля, открытие первой в России сенсорной комнаты и пополнение музейной коллекции. Но самое главное — были поздравления музейщиков со всей России. На онлайн-конференции «Устойчивое развитие и тренды музеев будущего» сотрудники разных музеев страны обменялись опытом и достижениями.

Смотрите свежий выпуск авторской программы Светланы Пушкиной «Открытая дверь»