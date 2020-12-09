09 декабря 2020, 14:41
Культура

Открытая дверь. Как Музей изобразительных искусств отметил 60-летие

Подробности — в свежем выпуске авторской программы Светланы Пушкиной

Музею Изобразительных искусств Карелии исполнилось 60 лет. Из-за пандемии торжеств по этому поводу не было. Но были, как и положено, замечательные подарки: ремонт внутри здания, обновление вестибюля, открытие первой в России сенсорной комнаты и пополнение музейной коллекции. Но самое главное — были поздравления музейщиков со всей России. На онлайн-конференции «Устойчивое развитие и тренды музеев будущего» сотрудники разных музеев страны обменялись опытом и достижениями.

Смотрите свежий выпуск авторской программы Светланы Пушкиной «Открытая дверь»

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