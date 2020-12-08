В Центре народного творчества открывается выставка трех художниц

Центр народного творчества Республики Карелия приглашает 11 декабря в 16:30 на открытие выставки живописи «Маленькие шаги по большой дороге», сообщает Министерство культуры Республики Карелия.

Это выставка трех художниц из Петрозаводска – Людмилы Кирилловой, Виктории Ильиной, Ирины Габуковой. Все трое с детства любили рисовать, но первый шаг по этому пути сделали уже во взрослом возрасте, когда записались учиться в художественную студию. Именно поэтому выставка так называется – «Маленькие шаги по большой дороге»: великие достижения начинаются с небольших шагов. Виктория Ильина, один из авторов выставки, шутит: «Когда я смотрю на свои первые работы, я думаю, боже, какие у меня золотые родственники и друзья, они ведь смотрели на это и не переставали меня хвалить!»

В экспозиции на площади Ленина, 2 будут представлены пейзажи, натюрморты и портреты, всего около сорока картин. Техники тоже различные – акварель, масло, пастель. Но самое главное, что отличает эту выставку от остальных, в том, что художницы покажут зрителю не только свои лучшие работы, но и те самые – первые «пробы пера». Сделано это с целью продемонстрировать силу маленьких шагов и показать, что прогресс наступает тогда, когда постоянно прилагаешь усилия.

Рисовать – это как мечтать, только на бумаге... Творчество захватывает и творчество – это не просто красивая картина, это то, что исходит от самого сердца,

– говорит об этом Ирина Габукова.

Три художницы – разные по характеру, с разным жизненным опытом и мастерством. Объединяет их художественная студия под руководством Заслуженного деятеля искусств Республики Карелии Эйлы Тимонен, в которой они получали навыки акварельной и масляной живописи с 2006–2007 годов.

Изображения с сайтов etnocenter.ru и gov.karelia.ru