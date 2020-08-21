Светлана Пушкина: "На детях архитектора Чиненова природа не отдыхала"

В предыдущем выпуске программы "Открытая дверь" журналист Светлана Пушкина рассказала о Лазаре Чиненове — первом послевоенном главном архитекторе Петрозаводска, которому довелось буквально поднимать город из руин. Кстати, дети выдающегося зодчего тоже оказались очень талантливыми людьми и внесли свой вклад в развитие Петрозаводска.

Восемнадцать трудных послевоенных лет Лазарь Иванович Чиненов был главным архитектором карельской столицы (с 1947 по 1965 годы). В то время ни одно новое здание любого назначения не проектировалось без ведома главного архитектора. Кстати, несколько лет назад эта должность была упразднена.