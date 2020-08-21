21 августа 2020, 16:15
Культура

Светлана Пушкина: "На детях архитектора Чиненова природа не отдыхала"

Продолжение очерка о выдающемся карельском архитекторе Лазаре Чиненове. Сегодня речь пойдет о его семье

В предыдущем выпуске программы "Открытая дверь" журналист Светлана Пушкина рассказала о Лазаре Чиненове — первом послевоенном главном архитекторе Петрозаводска, которому довелось буквально поднимать город из руин. Кстати, дети выдающегося зодчего тоже оказались очень талантливыми людьми и внесли свой вклад в развитие Петрозаводска.

Восемнадцать трудных послевоенных лет Лазарь Иванович Чиненов был главным архитектором карельской столицы (с 1947 по 1965 годы). В то время ни одно новое здание любого назначения не проектировалось без ведома главного архитектора. Кстати, несколько лет назад эта должность была упразднена.

Ранее в этом сюжете:

Детдомовец с картины Федора Богородского стал карельским архитектором
подробнее...
Музей ИЗО Карелии начал реализацию программы для особенных детей
подробнее...
Карельский музей ИЗО получил миллион рублей на работу в режиме онлайн
подробнее...
"Ника-Плюс" начинает цикл передач о Музее изобразительных искусств РК
подробнее...
"Он делал все для людей": Современники о директоре ГОКа Николае Ершове
подробнее...
Три года назад Петрозаводский госуниверситет стал опорным вузом России
подробнее...
Обсудить
просмотр
173247
Метки: 
новости петрозаводска
новости Карелии
история Петрозаводска
история карелии
Лазарь Чиненов
архитектура Петрозаводска
Светлана Пушкина
Открытая дверь