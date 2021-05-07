07 мая 2021, 10:00
Общество

Телекомпания «Ника»: 30 лет в эфире

История первой независимой телекомпании Карелии — в авторской программе Светланы Пушкиной

Карельская телекомпания «Ника» родилась зимой — 22 февраля 1991 года. А уже летом, в августе, петрозаводские телезрители увидели события, которые изменили судьбу страны.

«Случился путч. Руководители ГКЧП перекрыли телевизионное вещание в Москве. А то, что сигнал может прийти в регионы, они просто не понимали. Объективную картину происходящего транслировала телекомпания СNN — и все первые решения руководители города принимали у нас в „Нике“. Потому что больше нигде нельзя было получить эту информацию»,

— рассказал основатель телекомпании, Андрей Мазуровский.

Появление «Ники» настоящим событием в истории карельского телевидения. Жизнь простых людей, городские проблемы, неудобные для чиновников вопросы, остросоциальные и политические темы — телекомпания рассказывала обо всем, что действительно волновало петрозаводчан. Этому курсу она старается следовать и сегодня.

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