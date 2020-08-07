Детдомовец с картины Федора Богородского стал карельским архитектором

95 лет назад знаменитый советский художник Федор Богородский написал картину «Беспризорник». А прообразом стал подросток-детдомовец Лазарь Чиненов — будущий главный архитектор Петрозаводска.



Восемнадцать трудных послевоенных лет Лазарь Иванович Чиненов был главным архитектором карельской столицы (с 1947 по 1965 годы). В то время ни одно новое здание любого назначения не проектировалось без ведома главного архитектора. Кстати, несколько лет назад эта должность была упразднена.