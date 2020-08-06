Короткометражный фильм «Там, где мечтают медведи» сняли в Карелии

Съемки короткометражного фильма «Там, где мечтают медведи» завершились в Карелии. Съемки проходили в Петрозаводске и Сортавальском районе.

Главную роль сыграла девятиклассница из Петровской школы, рассказали в администрации Петрозаводска. Вместе с ней в ленте снялись еще 49 школьников из республики. Премьера запланирована в октябре.



Фильм создают в рамках проекта «Киноуроки в школах России», который должен объединить 99 короткометражек.

В рамках проекта «Киноэкология» образовательные учреждения, муниципальные организации, предприятия и жители республики собирают макулатуру и пластик. Вырученные от переработки вторсырья средства идут на съемки фильма. Стоимость производства картины – 1 миллион рублей, сейчас собрано более трехсот тысяч.