Водители нарвались на крупные штрафы в ходе рейда в Петрозаводске

В Петрозаводске 6 мая прошел очередной рейд по контролю за соблюдением правил перевозки детей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.

По итогам мероприятия было выявлено три нарушения ПДД. В первом случае шестилетнего ребенка перевозили на заднем сидении без детского удерживающего устройства. Во втором случае семилетний ребенок ехал на руках у мамы. В третьем автомобиле пятилетний пассажир ехал на заднем сидении вне удерживающего устройства, хотя оно было установлено рядом.

В отношении водителей составлены административные протоколы. Им предстоит заплатить штраф в размере 3000 рублей. Фото источника