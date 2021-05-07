В оперштабе рассказали о ситуации с пневмонией в Карелии

За последние сутки в Карелии госпитализированы еще шесть пациентов с внебольничной пневмонией. Летальных исходов 6 мая зафиксировано не было. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии пневмония унесла жизни 138 жителей Карелии. За этот период в больницы доставлены 5918 больных с таким диагнозом.

В оперштабе напомнили, что все пациенты с пневмонией неоднократно проходят тестирование на Covid-19. Фото 24health.by