07 мая 2021, 09:33
Общество

В оперштабе рассказали о ситуации с пневмонией в Карелии

6 мая в республике от внебольничной пневмонии никто не умер

За последние сутки в Карелии госпитализированы еще шесть пациентов с внебольничной пневмонией. Летальных исходов 6 мая зафиксировано не было. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии пневмония унесла жизни 138 жителей Карелии. За этот период в больницы доставлены 5918 больных с таким диагнозом.

В оперштабе напомнили, что все пациенты с пневмонией неоднократно проходят тестирование на Covid-19. Фото 24health.by

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Метки: 
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госпитализация
коронавирус
оперативный штаб
новости Карелии