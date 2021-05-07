07 мая 2021, 09:24
Общество

Коронавирус унес жизни двух женщин и мужчины в Карелии

Пополнился список жертв пандемии в нашей республике

В Карелии подтверждены еще три смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

В республиканской инфекционной больнице скончалась жительница Кондопоги 1958 года рождения, в республиканской больнице им. В.А. Баранова умер житель Петрозаводска 1951 года рождения, в Медвежьегорской ЦРБ скончалась жительница Толвуи 1965 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена в Карелии у 43 человек. Из этого числа заболевших - 39 человек, из них 7 имеют симптомы средней тяжести. Выздоровел еще 51 человек. Фото astrakhanfm.ru

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пандемия
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Петрозаводск
оперативный штаб
новости Карелии