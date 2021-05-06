Штормовое предупреждение объявлено в Карелии

В ночь на 7 мая по северным районам республики местами ожидается очень сильный снег, переходящий в мокрый снег, налипание мокрого снега (20 мм и более). В Карелии объявлено штормовое предупреждение, сообщает МЧС.

Под действие опасного природного явления попадут Костомукша, Лоухский, Кемский, Калевальский и Беломорский районы.

В МЧС рекомендуют жителям республики не приближаться к повисшим низко над землей проводам, не рубить самостоятельно упавшие деревья, ограничить поездки на личном транспорте и нахождение детей на улице, ограничить передвижение по подвесным мостам. Не стоит выходить в акватории крупных водоемов. Владельцам частных домов рекомендуется принять меры по подготовке ливневых канализаций и водоотводных канав. Фото mycdn.me