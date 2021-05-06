Массовые проверки будут организованы завтра на дорогах Петрозаводска

Завтра, 7 мая, в Петрозаводске пройдет очередной рейд «Контроль трезвости». Водителей карельской столицы ждут массовые проверки на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.

Автомобилистам напоминают, что управление транспортом в состоянии опьянения влечет за собой штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. При повторном нарушении наступает уже уголовная ответственность.

Жителей Петрозаводска просят не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать о нетрезвых водителях по телефонам дежурной группы ГИБДД Петрозаводска - 715-900, 78-44-44. Фото mk.ru