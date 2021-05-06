Назначен судья судебного участка на Голиковке и Зареке

Мировым судьей судебного участка №14 Петрозаводска назначена Анна Смирнова. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Судебный участок №14 обслуживает жителей улиц, расположенных на Зареке и Голиковке.

Из данных, доступных на сайте участка №14, следует, что Анна Смирнова работает мировым судьей с лета 2018 года. Законодательное собрание Карелии продлило ее полномочия на семь лет с момента окончания нынешнего трехлетнего срока полномочий. Фото samara-times.ru