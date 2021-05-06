06 мая 2021, 16:49
Общество

Назначен судья судебного участка на Голиковке и Зареке

Анна Смирнова продолжит работать на должности мирового судьи

Мировым судьей судебного участка №14 Петрозаводска назначена Анна Смирнова. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Судебный участок №14 обслуживает жителей улиц, расположенных на Зареке и Голиковке.

Из данных, доступных на сайте участка №14, следует, что Анна Смирнова работает мировым судьей с лета 2018 года. Законодательное собрание Карелии продлило ее полномочия на семь лет с момента окончания нынешнего трехлетнего срока полномочий. Фото samara-times.ru

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Петрозаводск
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