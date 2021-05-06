ТРК «ЛОТОС PLAZA» приглашает всех на день Победы

День Победы – один из самых любимых праздников для нашего народа. Его с радостью отмечают во всех городах России: возлагают цветы к памятным мемориалам, вспоминают героев войны, поздравляют ветеранов.

ТРК «ЛОТОС PLAZA» приглашает вас торжественно отметить этот важный день вместе. Для гостей подготовлена яркая праздничная программа!

Мероприятия начнутся в 14.00 с торжественного возложения цветов к памятному знаку воинам-защитникам Петрозаводска, погибшим в годы Великой Отечественной войны, который находится в пойме реки Неглинки. Любой желающий сможет почтить память героев и отдать дань уважения защитникам нашей Родины.

В 14.30 начнется большой праздничный концерт: вас ждут вокально-инструментальные и танцевальные номера от музыкальных коллективов Петрозаводска, а также театрализованные программы, посвященные событиям военных лет.

В течение всего праздника с 14.00 до 16.00 для гостей будут работать интерактивные площадки. Гостей ждут показательные выступления кинологического центра, выставка техники и служебного транспорта МЧС, мастер-классы по сборке и разборке автомата Калашникова, обучающие семейные игры и мастер-классы, в том числе по оказанию первой медицинской помощи, а также гонки на радиоуправляемых машинках и даже танках!

Одним из центров притяжения на празднике станет тематическая площадка клуба военно-исторической реконструкции «Стягъ».

Кроме того, для гостей мероприятия будет работать военная палатка с демонстрацией короткометражных фильмов о войне.

На правах рекламы.