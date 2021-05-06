Ремонт дворов начался на Древлянке

В Петрозаводске продолжается ремонт дворовых территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Работы начались на Древлянке. Так, стартовал ремонт двора у дома №22 по улице Древлянка. Там заменят асфальт, оборудуют освещение, установят скамейки и урны. Стоимость работ составит 3,6 миллиона рублей.

Всего в этом году в рамках прогаммы в Петрозаводске обновят 35 дворовых территорий. На это потратят более 62 миллионов рублей. Фото мэрии города