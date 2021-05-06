06 мая 2021, 13:23
Ремонт дворов начался на Древлянке
В столице Карелии сейчас идут работы на двух дворовых территориях
В Петрозаводске продолжается ремонт дворовых территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Работы начались на Древлянке. Так, стартовал ремонт двора у дома №22 по улице Древлянка. Там заменят асфальт, оборудуют освещение, установят скамейки и урны. Стоимость работ составит 3,6 миллиона рублей.
Всего в этом году в рамках прогаммы в Петрозаводске обновят 35 дворовых территорий. На это потратят более 62 миллионов рублей. Фото мэрии города