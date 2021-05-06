06 мая 2021, 12:46
Рейд мэрии Петрозаводска включил в себя более 25 магазинов
Специалисты администрации столицы Карелии продолжают проверять объекты розничной торговли и сферы услуг
В Петрозаводске прошел очередной рейд по объектам торговли и сферы услуг. Сотрудники мэрии города проверили на соблюдение антиковидных ограничительных мер более 25 магазинов, расположенных в центре города, на Перевалке, Ключевой и в районе Первомайского проспекта, сообщает пресс-служба администрации столицы Карелии.
Проверяющие убедились в наличии защитных экранов и мест для обработки рук, проконтролировали соблюдение социальной дистанции, масочного режима и других требований.
В администрации города пообещали, что рейды будут продолжены. Фото мэрии Петрозаводска