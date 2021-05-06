Рейд мэрии Петрозаводска включил в себя более 25 магазинов

В Петрозаводске прошел очередной рейд по объектам торговли и сферы услуг. Сотрудники мэрии города проверили на соблюдение антиковидных ограничительных мер более 25 магазинов, расположенных в центре города, на Перевалке, Ключевой и в районе Первомайского проспекта, сообщает пресс-служба администрации столицы Карелии.

Проверяющие убедились в наличии защитных экранов и мест для обработки рук, проконтролировали соблюдение социальной дистанции, масочного режима и других требований.

В администрации города пообещали, что рейды будут продолжены. Фото мэрии Петрозаводска