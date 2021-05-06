Электричество отключат завтра в одном из районов Петрозаводска

7 мая в районе Сулажгорского кирпичного завода специалисты компании «ОРЭС-Петрозаводск» проведут работы на пяти трансформаторных подстанциях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В связи с проведением работ запитанные от этих подстанций многоквартирные дома останутся без электричества с 9 до 17 часов. Эти здания расположены на улице Сулажгорский кирпичный завод и на Запрудном проезде.

Энергетики просят горожан с пониманием отнестись ко временным неудобствам. Они подчеркивают, что работы ведутся для повышения надежности энергоснабжения района. Фото hour24.ru