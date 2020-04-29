Жители Петрозаводска жалуются на нарушения при посещении магазинов

Мэрия Петрозаводска напомнила о действующих в республике ограничениях при посещении магазинов. В администрации города сообщили, что жители карельской столицы продолжают жаловаться в ЕДДС на нарушения при походах в торговые точки.

В мэрии напоминают: совершать покупки в период с 9 до 11 часов могут только люди старше 60 лет. Эти меры направлены на защиту пожилых горожан от коронавируса - именно эта группа населения наиболее уязвима во время пандемии.

При этом, до сих пор по утрам в магазины продолжает приходить молодежь. Пожилые люди этим очень недовольны. Администрация направляет все поступившие в ЕДДС жалобы в правоохранительные органы.

Напомним, на этой неделе в Карелии возобновили работу строительные магазины. О том, как сейчас построена их деятельность, читайте в нашем репортаже.