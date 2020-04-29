Санобработка дорог и тротуаров продолжается в Петрозаводске

Продолжается обработка дорог и тротуаров Петрозаводска дезинфицирующими средствами, сообщает пресс-центр горадминистрации карельской столицы. Компания «ТехРент» также остановочные комплексы.

«Мероприятия по санитарной обработке производятся во всех районах города. Особое внимание Главой города поручено уделить участкам дорог и улицам, на которых расположены учреждения здравоохранения: Инфекционная больница, Республиканская больница, Госпиталь для ветеранов войн и другие объекты»,

– пояснил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Масляков.

Добавим, что ООО «Городской комбинат благоустройства» также продолжает проводить дезинфекцию на общественных территориях карельской столицы. Подрядчик обрабатывает уличные тренажеры, детские площадки, скамейки, урны и другие объекты в парках и скверах.