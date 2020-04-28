28 апреля 2020, 21:55
Общество

28 апреля: главные видео, фото и новости дня

События в мире, России и Карелии в заголовках портала «Петрозаводск говорит»
Фото: unsplash.com

Автомобиль насмерть сбил пешехода в Петрозаводске. Трагическая авария произошла на улице Балтийской в карельской столице.

Три пожилых человека скончались за сутки от внебольничной пневмонии. В апреле в Карелии с воспалением легких госпитализировано 243 человека.

Двухлетний ребенок заразился коронавирусом в Петрозаводске. Глава Карелии раскрыл информацию о новом заболевшем в республике.

Количество заболевших коронавирусом в России превысило 93 тысячи. Оперативный штаб огласил свежие данные по ситуации с заболеваемостью Covid-19 в стране.

«Мы за мыслью Парфенчикова просто не успеваем». Как в продовольственных магазинах Петрозаводска восприняли ужесточение правил торговли.

Состояние врача, заболевшего Covid-19 в Петрозаводске, стабильное. По словам руководителя станции скорой помощи, доктор идет на поправку.

Время продажи алкоголя увеличат в Карелии. Теперь жители республики смогут приобретать спиртное до 19 часов.

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