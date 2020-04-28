28 апреля: главные видео, фото и новости дня
– Автомобиль насмерть сбил пешехода в Петрозаводске. Трагическая авария произошла на улице Балтийской в карельской столице.
– Три пожилых человека скончались за сутки от внебольничной пневмонии. В апреле в Карелии с воспалением легких госпитализировано 243 человека.
– Двухлетний ребенок заразился коронавирусом в Петрозаводске. Глава Карелии раскрыл информацию о новом заболевшем в республике.
– Количество заболевших коронавирусом в России превысило 93 тысячи. Оперативный штаб огласил свежие данные по ситуации с заболеваемостью Covid-19 в стране.
– «Мы за мыслью Парфенчикова просто не успеваем». Как в продовольственных магазинах Петрозаводска восприняли ужесточение правил торговли.
– Состояние врача, заболевшего Covid-19 в Петрозаводске, стабильное. По словам руководителя станции скорой помощи, доктор идет на поправку.
– Время продажи алкоголя увеличат в Карелии. Теперь жители республики смогут приобретать спиртное до 19 часов.