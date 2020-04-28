28 апреля: главные видео, фото и новости дня

– Автомобиль насмерть сбил пешехода в Петрозаводске. Трагическая авария произошла на улице Балтийской в карельской столице.

– Три пожилых человека скончались за сутки от внебольничной пневмонии. В апреле в Карелии с воспалением легких госпитализировано 243 человека.

– Двухлетний ребенок заразился коронавирусом в Петрозаводске. Глава Карелии раскрыл информацию о новом заболевшем в республике.

– Количество заболевших коронавирусом в России превысило 93 тысячи. Оперативный штаб огласил свежие данные по ситуации с заболеваемостью Covid-19 в стране.

– «Мы за мыслью Парфенчикова просто не успеваем». Как в продовольственных магазинах Петрозаводска восприняли ужесточение правил торговли.

– Состояние врача, заболевшего Covid-19 в Петрозаводске, стабильное. По словам руководителя станции скорой помощи, доктор идет на поправку.

– Время продажи алкоголя увеличат в Карелии. Теперь жители республики смогут приобретать спиртное до 19 часов.