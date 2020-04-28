28 апреля 2020, 21:16
Общество

Карельские семьи продолжают подавать заявления на выплату детям

В ПФР зарегистрировали более девяти тысяч обращений за новой выплатой на детей до трех лет

Жители Карелии подали уже более девяти тысяч обращений за выплатой для детей до трех лет размером пять тысяч рублей, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

«В Карелии в течение апреля было подано более 9270 заявлений на получение данных выплат. По 7,4 тысячам заявлений уже вынесены решения. Более 6,1 тысяч семей уже получили выплату», - уточнили сотрудники.

Семьи, обратившиеся за получением выплаты до 26 апреля включительно, выплата поступит в срок до 30 апреля включительно. Жители республики, подавшие заявления с 27 апреля, получат первую выплату в срок до 15 мая.

«Напоминаем, что в распоряжении семей есть почти шесть месяцев для обращения за выплатой в размере 5 тысяч рублей. Пенсионный фонд принимает заявления 30 сентября включительно. В случае подачи заявления в период с 1 июля по 30 сентября, выплаты будут предоставлены сразу за все месяцы с апреля по июнь (при наличии у семьи соответствующего права). Заявление можно подать через личный кабинет на сайте ПФР либо на портале Госуслуг. При отсутствии такой возможности заявление может быть подано в территориальных управлениях и клиентских службах Пенсионного фонда и в МФЦ», - добавили в ПФР.

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Метки: 
Карелия
Пенсионный фонд России
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