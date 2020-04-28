Карельские семьи продолжают подавать заявления на выплату детям

Жители Карелии подали уже более девяти тысяч обращений за выплатой для детей до трех лет размером пять тысяч рублей, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

«В Карелии в течение апреля было подано более 9270 заявлений на получение данных выплат. По 7,4 тысячам заявлений уже вынесены решения. Более 6,1 тысяч семей уже получили выплату», - уточнили сотрудники.

Семьи, обратившиеся за получением выплаты до 26 апреля включительно, выплата поступит в срок до 30 апреля включительно. Жители республики, подавшие заявления с 27 апреля, получат первую выплату в срок до 15 мая.

«Напоминаем, что в распоряжении семей есть почти шесть месяцев для обращения за выплатой в размере 5 тысяч рублей. Пенсионный фонд принимает заявления 30 сентября включительно. В случае подачи заявления в период с 1 июля по 30 сентября, выплаты будут предоставлены сразу за все месяцы с апреля по июнь (при наличии у семьи соответствующего права). Заявление можно подать через личный кабинет на сайте ПФР либо на портале Госуслуг. При отсутствии такой возможности заявление может быть подано в территориальных управлениях и клиентских службах Пенсионного фонда и в МФЦ», - добавили в ПФР.