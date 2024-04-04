Жители Карелии не нашли у себя объявленных средних зарплат по стране

Большинство читателей портала «Петрозаводск говорит» не имеют дохода, который премьер-министр России Михаил Мишустин назвал средним по стране. Это следует из данных опроса, проведенного в нашем паблике в соцсети.

Напомним, 3 апреля во время своего отчета перед депутатами Госдумы глава российского правительства сообщил о том, что средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей.

Согласно данным опроса, менее 9% читателей нашего сайта зарабатывают примерно такие деньги. Еще около 9% опрошенных заявили, что получают даже больше.

При этом более 82% участников опроса не понимают, откуда взялась такая средняя зарплата. Люди ответили, что зарабатывают меньше озвученной премьером суммы.

В опросе приняли участие более 260 человек. // Фото «Петрозаводск говорит»