В Прионежском районном суде рассматривают дело об "обнаженке"

Текст, фото: Антонина Кябелева

4 апреля 2024 года в Прионежском районном суде началось рассмотрение уголовного дела, которое стало продолжением конфликта между Главой Шелтозерского вепсского сельского поселения Ириной Сафоновой и бывшим директором Шелтозерского культурно-досугового центра Юлией Лумбиной. Если бы речь не шла об уголовном преследовании, то эту историю можно было бы назвать пикантной.

На скамье подсудимых — Ирина Сафонова, которая обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения). Юлия Лумбина проходит по делу в качестве потерпевшей.

И подсудимая, и потерпевшая пришли в суд, явно позаботившись о том, чтобы выглядеть макмимально привлекательно. Женщины держались уверенно, но друг с другом не общались. Говорят, раньше у них были очень хорошие дружеские отношения.

1 сентября 2022 года Ирина Сафонова уволила с должности директора центра Лумбину.

Судя по обвинительному заключению, после этого она получила доступ к ноутбуку, которым пользовалась потерпевшая. На компьютере хранились файлы, на которых были запечатлены сюжеты семейной жизни Лумбиных. По версии следствия, ноутбук с личными видеоматериалами Лумбиной глава Шелтозерского поселения забрала в свой кабинет. Ее внимание привлекла видеозапись под названием «Леша спит», на котором был запечатлен ныне покойный супруг Юлии Лумбиной в домашней обстановке и, как сказал прокурор Дмитрий Павлов, в «частично обнаженном виде».

Сафонова, настаивает сторона обвинения, с экрана ноутбука сделала на свой телефон фотоснимки, «на которых Лумбин находился в частично обнаженном виде».

Параллельно в соцсетях развернулась дискуссия по поводу увольнения директора центра. Некоторые высказывались в поддержку Лумбиной. Одной из тех, кто поддержал уволенного директора, стала Ольга Магоева. Ей Сафонова отправила фотографии полуобнаженного супруга Юлии Лубиной. Гособвинение считает, что по этой фотографии можно было понять, что это именно Лумбин. Распространение этой фотографии и ставится в вину главе поселения.

Наказание по вменяемой Ирине Сафоновой статье варьируется от штрафа в 100-300 тысяч рублей до лишения свободы сроком до 4 лет.

Ирина Сафонова

Ирина Сафонова виновной себя не признает. Ее адвокат Константин Кибизов сказал, что абсолютно уверен в невиновности своей подзащитной.

«То обвинение, которое ей предъявлено, действительности не соответствует. Собственно говоря, в с постановлении о возбуждении уголовного дела указано, что моя подзащитная направила фотоизображение интимного характера с изображением Лумбина, на котором можно отождествить его личность. В данном случае это действительности не соответствует. Согласно заключению экспертизы, которая имеется в материалах дела и которую провел орган предварительного расследования, личность Лумбина по данной фотографии отождествить нельзя. Даже при таких обстоятельствах само по себе обвинение представляется стороне защиты абсурдным»,

- сказал Кибизов.

Адвокат пошел дальше и указал, что именно потерпевшая собирала сведения, которые порочат и ее личную жизнь, и личную жизнь Лумбина, что является, как он выразился, «уголовно наказуемым деянием». После этого «пассажа» судья Наталья Молодцова вынуждена была прервать Кибизова, напомнив, что уголовное дело рассматривается только по предъявленному обвинению и только в отношении подсудимого.

В судебном заседании допросили потерпевшую, которая попросила провести допрос в закрытом режиме. Несмотря на возражения со стороны Сафоновой и ее адвоката, Наталья Молодцова приняла решение выслушать Юлию Лумбину без журналистов.

Следующее судебное заседание намечено на 29 мая.

Остается добавить, что чуть более года назад в Прионежском районном суде рассматривался иск Сафоновой к Лумбиной о защите чести, достоинства и деловой репутации. В процессе его рассмотрения стал понятен источник конфликта между женщинами. По просьбе Сафоновой Лумбина приняла на работу в центр на полставки ее супруга, депутата Прионежского районного Сергея Сафонова. Со временем Лумбиной показалось, что ее зарплата снизилась. Она решила, что это произошло из-за того, что она взяла на работу Сафонова. Она поделилась своими сомнениями с главой поселения. После этого отношения у женщин разладились.

В феврале 2023 года, пока шло рассмотрение иска о защите чести, достоинства и деловой репутации, в шелтозерской администрации и в доме в Сафоновой, прошли обыски, в ходе которых были изъяты муниципальный архив, компьютеры и личный телефон главы Шелтозерского поселения.

Юлия Лумбина

Первый раз Сафонова уволила Лумбину в сентябре 2022 года. Юлия Лумбина оспорила решение о своем увольнении в суде, который признал его незаконным. В ноябре 2022 года она восстановилась в должности, но на нее посыпались выговоры. В конце 2022 года Юлия Лумбина уволилась по собственному желанию.

Наблюдая за историей этого конфликта, сложно удержаться от личной эмоциональной оценки происходящего. Откровенно говоря, очень грустно наблюдать, как две женщины пытаются максимально отравить жизнь друг друга, вместо того чтобы спокойно поговорить и оставить в прошлом взаимные обиды. Больше чем уверена, что в этой истории не будет ни выигравших, ни проигравших, а останутся лишь две женщины с серьезными психологическими травмами.