Шелтозерский конфликт: как глава поселения поссорилась с директором

Текст и фото: Антонина Кябелева

22 февраля судья Прионежского районного суда Татьяна Баранова вынесла решение по иску главы Шелтозерского вепсского сельского поселения Ирины Сафоновой о защите чести, достоинства и деловой репутации к бывшему директору шелтозерского культурно-досугового центра Юлии Лумбиной. Иск Сафоновой был удовлетворен частично. По решению суда, которое, впрочем, пока не вступило в законную силу, Лумбина должна выплатить Сафоновой в качестве компенсации морального вреда 20 тысяч рублей.

Я присутствовала на одном из судебных заседаний по этому делу и, откровенно говоря, долго размышляла, стоит ли вообще рассказывать широкой аудитории об обстоятельствах этой, как мне кажется, крайне некрасивой истории. И все-таки я попытаюсь представить свой взгляд на события, которые, я уверена, горячо обсуждают шелтозерцы. Ведь в истории противостояния Сафоновой и Лумбиной, как в термоядерном коктейле, перемешалось слишком многое: и то, что делает с человеком власть, и нищета, в которой живут люди, и неумение искать компромиссы, и реакция правоохранительных органов. Конфликт двух женщин – это лишь отражение того, что происходит со всеми нами. Во всяком случае, так мне показалось.

Все началось с того, что в 2020 году Юлия Лумбина приняла на работу в центр на полставки супруга главы поселения, депутата Прионежского районного совета Сергея Сафонова. По словам Лумбиной, сделала она эта по настоятельной рекомендации Ирины Сафоновой. Во время судебного заседания выяснилось, что директор центра финансовыми вопросами практически не занималась. Вопросы зарплаты, премирования сотрудников центра решались на уровне бухгалтерии поселковой администрации. Со временем Лумбина стала замечать, что ее доходы заметно снизились. Дело в том, что в конце года обычно выплачивается премия, которая как-то компенсирует низкий уровень зарплат в культурно-досуговом центре. Юлия Лумбина призналась, что никогда заранее не знала, какая точно зарплата у нее будет за определенный месяц.

Но когда из банка, где у нее был взят кредит, ей сообщили, что ее доходы за последний год снизились на 30 процентов по сравнению с предшествующим периодом, она всерьез призадумалась.

Лумбина решила, что снижение ее и без того низкой зарплаты произошло из–за того, что ей пришлось принять на работу Сергея Сафонова, который занимался в центре спортивной деятельностью. О своих сомнениях она сообщила главе поселения. Как происходил разговор двух женщин, не известно, но очевидно, что конфликтная ситуация выросла из-за денег.

Если кто-то думает, что речь шла о серьезных суммах, то я должна их разочаровать.

Сергей Сафонов за совместительство в центре получал 10 тысяч рублей в месяц. Лумбина рассказала, что ее месячный заработок составлял около 20 тысяч рублей.

Премия в конце года немного исправляла ситуацию, но не принципиально. Нищенские зарплаты, за которые на селе вынуждены трудиться сотрудники социальной сферы, стали, образно говоря, спусковым механизмом для будущего конфликта. Все, что произошло потом, имеет финансовую подоплеку. Причем из-за сумм, на которые даже прожить, не голодая, нельзя.

Как бы то ни было, но Ирину Сафонову перестала устраивать работа Лумбиной. Ее уволили в сентябре 2022 года за прогулы, когда она занималась похоронами своего свекра.

Юлия Лумбина оспорила решение о своем увольнении в суде, который признал увольнение незаконным и восстановил ее в прежней должности директора центра. В ноябре Лумбина вернулась на прежнюю должность, но очень быстро «схлопотала» шесть выговоров. В конце декабря 2022 года она уволилась по собственному желанию.

В прошлом году на Юлию Лумбину свалилось несчастье – умер ее супруг. Она объяснила, что без помощи мужа на зарплату директора центра ей не прожить. Пришлось искать менее творческую, но более оплачиваемую работу. Несмотря на то, что Лумбина теперь работает на другом предприятии, она собирается оспорить в суде выговоры, которые считает несправедливыми.

Юлия Лумбина

В сентябре 2022 года, уже после своего увольнения, Лумбина изложила в соцсетях свою версию конфликта с Сафоновой. Именно эта публикация стала причиной обращения Ирины Сафоновой в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Помимо удаления публикации глава шелтозерского поселения в исковом заявлении просила суд взыскать с Лумбиной в качестве морального вреда 200 тысяч рублей.

Как известно, Прионежский районный суд частично иск удовлетворил, снизив размер компенсации морального вреда до 20 тысяч рублей. Юлия Лумбина намерена оспорить и это решение суда.

Пока шло судебное разбирательство, 9 февраля 2023 года в шелтозерской администрации и в доме у Сафоновой прошли обыски. Были изъяты муниципальный архив, компьютеры, личный телефон Сафоновой. Как выяснилось, обыски тоже имеют прямое отношение к взаимоотношениям главы поселения и теперь уже бывшего директора центра. По словам Юлии Лумбиной, когда в сентябре прошлого года Сафонова пришла к ней с новостью об увольнении, она едва успела свои личные фотографии и видео, хранившиеся на рабочем компьютере, перенести в корзину. Полностью удалить их у нее не было времени.

Потом Ольге Магоевой, которая представляла в суде интересы Лумбиной, пришло сообщение со скрином видео интимного характера и текстом: мол, неужели это культура в массы? Юлия Лумбина сразу определила, что скрин сделан с ее домашнего видео. После этого она обратилась с заявлением в полицию, где возбудили уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни (ч.1 ст. 137 УК РФ). Имеет ли к этому отношение Ирина Сафонова, следствию еще предстоит выяснить. Сама Сафонова это категорически отрицает.

Ирина Сафонова



Вот, собственно говоря, тот фактический антураж, который от претензий по поводу зарплаты привел к обыскам, судам, увольнениям. Здесь самое время вспомнить о личности самой Ирины Сафоновой, которая, с моей точки зрения, является одним из самых ярких и несгибаемых общественных лидеров муниципального уровня.

Официальной власти Сафонова никогда не нравилась. Уж кому-кому, как не ей, знакома вся несправедливость и мощь административного давления. На выборах 2015 года Сафонову сначала не допустили к выборам главы поселения. Но шелтозерцы сделали то, чего от них никто не ожидал, – проголосовали «против всех». Пришлось проводить повторные выборы, на которых Сафонову уже не решились «тормозить», и она одержала убедительную победу.

Казалось бы, подобный личный опыт должен навсегда отбить у человека желание использовать административный ресурс в сомнительных целях. Сложно предположить, чтобы Лумбина, работа которой на протяжении многих лет устраивала главу поселения, вдруг оказалась профессионально непригодной. Но если предположить, что глава поселения просто обиделась на нападки по поводу заработков своего супруга, и таким образом решила отыграться на Лумбиной, то это гадко.

Неужели даже те, кто на собственном опыте испытал все «прелести» административного давления, не получили необходимую «прививку» от того, что называется наслаждением властью? Я ничего не могу сказать о том, как в Шелтозере работал культурно-досуговый центр, и насколько им были довольны местные жители. Но в том, что нельзя увольнять людей по своей прихоти, чем бы она ни была вызвана, я уверена. И, откровенно говоря, не могу внутренне примириться с тем, что Ирина Сафонова на это пошла.

Больше чем уверена, что обыски, которые были проведены в вепсском селе, тоже не случайны. Во всяком случае в той форме и в том масштабе. Сомневаюсь, чтобы после аналогичного заявления также «прошерстили» бы местную администрацию с главой «единороссом», полностью лояльным республиканской власти. Но в данном случае речь шла о Сафоновой, которая никогда не боялась публично отстаивать собственное мнение и интересы сельчан.

Мне кажется, в перспективе эта история здорово навредит Сафоновой. Потому что, если уж ты решил бороться с несправедливостью, то нельзя самому воспроизводить модели, от которых за версту веет вседозволенностью начальника, для которого подчиненные – лишь бесправные твари.