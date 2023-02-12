Силовики провели обыски в администрации Шелтозера и изъяли компьютеры

Глава Шелтозерского вепсского сельского поселения Ирина Сафонова сообщила в паблике «Шелтозеро» об обысках.

Следователи изъяли муниципальный архив с 2014 года, рабочую документацию, регламенты и нормативно правовые акты, изъяли личный телефон, также забрали компьютеры. По словам Сафоновой, с 9 февраля поселковая администрация не может заниматься решением вопросов местного значения.

Сафонова объяснила и причину визита правоохранителей. По ее словам, ее обвиняют в сборе, хранении и распространении информации в отношении некоего гражданина.

«К этому делу, имеющий заказной характер - лично я не имею никакого отношения. Думаю, что правоохранительные органы разберутся. Персональный компьютер, который возможно может иметь интерес для следствия - находился в пользовании уволенного мною работника. Не имея информации, в каком месте находится данный персональный компьютер, обыски произвели у меня дома, в школе, в сельской библиотеке и администрации села. В ходе мероприятия изъяты все персональные компьютеры»,

- написала глава Шелтозера и попросила отнестись с пониманием.

Сафонова также надеется, что правоохранительные органы во всем разберутся и администрации предоставят возможность возобновить работу. // фото unsplash.com