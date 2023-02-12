Обглоданный скелет собаки обнаружили в центре Эссойлы

В центре карельского поселка жители нашли обглоданный скелет собаки. В Эссойле местные жители встревожены.

«Берегите, пожалуйста, своих четвероногих друзей! Закрывайте на ночь и утром рано не выпускайте! Представляете, как ему было мучительно больно! Я сфоткала, но показывать не буду, хотя может и надо бы. Может тогда у безответственных хозяев дрогнет сердце»,

- возмущается Валентина Васильева группе «Подслушано «Суоярви».

Пост вызвал бурную реакцию. В комментариях люди призывают беречь домашних питомцев, так как аппетит у волков пока не пропал.

«Поселок Эссойла непосредственно граничит с лесным массивом, что является естественной средой обитания волков. Охотничьи угодья, с которых выходят волки, закреплены за организацией «Карельская региональная общественная организация охотников и рыболовов». Данная организация будет проинформирована о сложившейся проблеме и примет меры по ее решению. Также информация передана государственному инспектору Республики Карелия по Пряжинскому району. По всем вопросам или при обнаружении диких животных в населенном пункте с ним можно связаться по телефону: +79317029427», - пояснили сотрудники Минприроды.

Недавно произошла неприятная история у жителей Пряжи. Они отгоняли волка от собаки лопатой. Люди в шоке от происходящего в их поселке, а охотники уверены, что смогут обуздать хищников. // фото google.com/maps