11 февраля 2023, 17:47
Подозреваемого в изнасиловании в Карелии схватили в другом регионе
Преступление произошло в январе в Петрозаводске
Предполагаемого насильника схватили в пригороде Санкт-Петербурга. 35-летнего мужчину объявили в федеральный розыск после того, как заподозрили в изнасиловании в Петрозаводске.
Преступление, по данным «Фонтанки», было совершено в конце января, возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый родился в Бурятии, но бежал из Карелии. Его задержали в Стрельне. // фото unsplash.com