Подозреваемого в изнасиловании в Карелии схватили в другом регионе

Предполагаемого насильника схватили в пригороде Санкт-Петербурга. 35-летнего мужчину объявили в федеральный розыск после того, как заподозрили в изнасиловании в Петрозаводске.

Преступление, по данным «Фонтанки», было совершено в конце января, возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый родился в Бурятии, но бежал из Карелии. Его задержали в Стрельне. // фото unsplash.com