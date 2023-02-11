Сугроб опасно свисает с крыши дома в центре Петрозаводска

Петрозаводчан призвали к осторожности. В центре столицы Карелии опасно свисает снежная шапка.

Ее заметили в доме на улице Анохина, со стороны Студенческого бульвара.

«Ул. Анохина, д. 26А. Со стороны бульвара Студенческий, с крыши дома по всему периметру, свисает снежная шапка. Будьте внимательны и осторожны», - предупреждают в Единой дежурно-диспетчерской службе. // фото скриншот google.com/maps/