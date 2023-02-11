11 февраля 2023, 17:33
Сугроб опасно свисает с крыши дома в центре Петрозаводска
ЕДДС предупредила горожан и гостей карельской столицы об очередной опасности
Петрозаводчан призвали к осторожности. В центре столицы Карелии опасно свисает снежная шапка.
Ее заметили в доме на улице Анохина, со стороны Студенческого бульвара.
«Ул. Анохина, д. 26А. Со стороны бульвара Студенческий, с крыши дома по всему периметру, свисает снежная шапка. Будьте внимательны и осторожны», - предупреждают в Единой дежурно-диспетчерской службе. // фото скриншот google.com/maps/