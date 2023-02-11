11 февраля 2023, 14:20
Мужчина дал Бесу больше свободы, пес вцепился в лицо школьницы
В Петербурге питбуль напал на девочку, хозяин собаки объясняется со следователями
Десятилетнюю девочку госпитализировали после нападения собаки в Санкт-Петербурге. По информации «Фонтанки», пьяный хозяин вышел погулять с питбулем по кличке Бес, на собаке был поводок и намордник, но во время прогулки 51-летний мужчина решил дать питомцу больше свободы.
Во дворе дома на улице Пионерстроя собака напала на девочку. Бес вцепился ребенку в лицо. Школьницу увезли в тяжелом состоянии. Петербуржца увезли в полицию. Хозяином собаки занялся следственный комитет. // фото unsplash.com