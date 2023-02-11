Трое детей и один взрослый погибли при пожаре в российском регионе

Пожар, унесший жизни четырех человек, случился утром 11 февраля в частном доме в Пестречинском районе Татарстана в СНТ «Заречье-2».

Жертвами огненного ЧП стали девочки 2010, 2015, 2017 годов рождения, а также мужчина 1970 года рождения, сообщает ТАСС. Женщину и еще одного ребенка, 2021 года рождения, госпитализировали.

После гибели людей следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. // фото freepik.com