Жители карельского поселка отбивались от пришедшего волка лопатой

Жители Пряжи отгоняли волка лопатой. Люди в шоке от происходящего в их поселке, а охотники уверены, что смогут обуздать хищников.

«Численность волков в карельских лесах на сегодняшний день не превышает допустимых норм», - утверждает председатель Карельской региональной общественной организации охотников и рыболовов Виктор Трепалин.

С его слов на данный момент в карельских лесах обитает примерно 230 волков, что вполне соответствует норме (в пределах 0,05 особи волка на 1000 гектаров).

«Мы усилили борьбу с «серыми разбойниками». Нами принимаются все меры по борьбе с хищниками. В КРОО охотников и рыболовов созданы бригады из опытных охотников, которые занимаются отстрелом волков. В прошлом году в Минприроды Карелии поступило порядка 40 обращений от жителей республики, связанных с выходом волков к населенным пунктам. За 2022 год в Карелии было отстреляно 183 волка»,

— говорит Виктор Трепалин.

Руководитель отметил, что общественная организация работает в тесном контакте со специалистами Минприроды республики, и совместными усилиями принимаются все необходимые меры по регулированию численности волков.

«19 января нынешнего года глава республики подписал постановление, значительно увеличивающее вознаграждение охотникам за добычу волка, что будет серьезно стимулировать «волчатников» в борьбе с этим серым хищником. Есть и другие меры поощрения активных охотников со стороны охотпользователей. Все эти меры позволят реально изменить ситуацию с волчьими набегами на населенные пункты республики»,

— заверил председатель общества.

По его словам, одной из основных причин нападения диких животных на собак является их легкая доступность. Добыть собаку на цепи совсем не сложно для хитрого зверя, поэтому он советует держать своих питомцев в вольерах, сараях.

Тем временем жительница Пряжи рассказала в сообществе «Пряжа — теплый поселок», как буквально вырвала свою собаку из пасти хищника. Нападение случилось под утро 2 февраля на улице Совхозная, 3.

«Через открытое окно мы услышали визг собаки. Часы показывали 4.50 утра. Мы сразу выбежали на улицу и увидели, что очень крупный волк пытался вытащить из будки нашего пса. Дикому зверю удалось это сделать. Около будки шла возня. Мы взяли лопату и начали отгонять волка. Он спокойно ушел по тропинке. Собаке обработали рану и теперь на ночь оставляем дома»,

— делится подробностями Виктория Каськаева.

«Этот волк не первый день выходит в поселок, и это не первый случай его нападения на собак, поскольку зверь обнаглел и до сих пор чувствует себя свободно. Охототдел получал информацию о вылазках серого к жилью, но мер пока никаких не принято»,

— негодуют подписчики сообщества «Пряжа – самый теплый поселок» в ВК.

Информация об этом событии передана в Минприроды Карелии. «Охотодел взял на контроль», — сообщили в комментариях под постом и дали совет - «Если заметите дикого зверя в черте поселка, рекомендуем сразу звонить госохотинспектору по Пряжинскому району +7-931-702-94-27 или по номеру оперативного дежурного Минприроды Карелии +7 (921) 222-05-25. Если все же встречи избежать не удалось, знатоки рекомендуют: не совершать резких движений, не размахивать руками, не кричать и не шуметь, не швырять ничего в животное, не смотреть животным прямо в глаза, но и не терять из вида, не пытаться погладить, не подходить к нему и медленно отступать, пятясь, не поворачиваясь спиной. На снимке: волк разгуливает по Пряже. Фото Светланы Федоровой «Пряжа — самый теплый поселок»