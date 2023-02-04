Стая собак в карельском поселке напугала женщину с коляской

Жительница Пряжи рассказала о том, как попала в неприятную ситуацию. Ее окружили бродячие собаки.

«Я шла с коляской, а они несутся всей толпой на меня, страшно. Держите своих питомцев на привязи, пожалуйста! Просто они до поры до времени никого не трогают»,

- обеспокоена Алена Макова. Мнения подписчиков сообщества «Пряжа – самый теплый поселок» разделились. Одни высказывают мнение, что собаки всю жизнь в поселках и деревнях бегали без привязи и никого не съели. Очевидцы рассказывают, что по улицам поселка бегает не одна собачья свора.

«Страшно за людей преклонного возраста, детей и мамочек с колясками!»,

- такого мнения придерживается большинство сочувствующих.

Люди обеспокоены поведением четвероногих, боятся повторения неприятной истории: в прошлом году стая разъяренных животных набросилась на третьеклассников в том же поселке. Беды удалось избежать, благодаря вовремя подоспевшим прохожим.

Районные власти успокаивают: «В соответствии с муниципальным контрактом отлов будет произведен во многих населенных пунктах Пряжинского района». // Фото: паблик «Пряжа – самый теплый поселок»