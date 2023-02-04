Стая собак в карельском поселке напугала женщину с коляской
Жительница Пряжи рассказала о том, как попала в неприятную ситуацию. Ее окружили бродячие собаки.
«Я шла с коляской, а они несутся всей толпой на меня, страшно. Держите своих питомцев на привязи, пожалуйста! Просто они до поры до времени никого не трогают»,
- обеспокоена Алена Макова. Мнения подписчиков сообщества «Пряжа – самый теплый поселок» разделились. Одни высказывают мнение, что собаки всю жизнь в поселках и деревнях бегали без привязи и никого не съели. Очевидцы рассказывают, что по улицам поселка бегает не одна собачья свора.
«Страшно за людей преклонного возраста, детей и мамочек с колясками!»,
- такого мнения придерживается большинство сочувствующих.
Люди обеспокоены поведением четвероногих, боятся повторения неприятной истории: в прошлом году стая разъяренных животных набросилась на третьеклассников в том же поселке. Беды удалось избежать, благодаря вовремя подоспевшим прохожим.
Районные власти успокаивают: «В соответствии с муниципальным контрактом отлов будет произведен во многих населенных пунктах Пряжинского района». // Фото: паблик «Пряжа – самый теплый поселок»