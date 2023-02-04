Пожар в гаражном кооперативе вспыхнул ночью в Карелии

Сегодня в 2:36 на пульт спасателей Кеми поступил сигнал о возгорании в гаражном кооперативе. Об этом сообщает паблик пожарной охраны Кемского района.

На место выехали две единицы техники и шесть сотрудников местной пожарной части. Пожар был ликвидирован в 3:10.

Жителям Карелии напоминают, что в случае ЧП следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. // Фото пожарной охраны Кемского района