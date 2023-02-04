Движение по «Коле» в Карелии затруднено из-за аварии

Сегодня в Медвежьегорском районе на 645-м километре трассы «Кола» произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

В результате ДТП никто не пострадал. В настоящее время движение по федеральной магистрали затруднено.

На месте происшествия работают испекторы ГИБДД. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

По информации МЧС по РК, авария случилась еще утром. Спасатели привлекались к ликвидации последствий в 9:34. // Фото Госавтоинспекции Карелии