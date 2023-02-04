Мужчина уехал из Карелии и незаконно получал пенсию с надбавкой

В Сегеже завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего мужчины. Его обвиняют в мошенничестве при получении выплат, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, в 2014 году мужчина, получающий пенсию по выслуге лет, переехал на ПМЖ в Белгородскую область, не сообщив об этом в надлежащие органы. В результате он получал пенсию с повышенным районным коэффициентом, не соответствующим местности проживания. В результате за шесть лет наш бывший земляк незаконно получил 343 тысячи рублей.

По ходатайству следователя наложен арест на автомобиль подозреваемого и на его деньги на счетах.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. // Фото «Петрозаводск говорит»