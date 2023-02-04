04 февраля 2023, 12:14
Автомобили столкнулись утром на улице Лыжной в Петрозаводске
Движение по важной магистрали в столице Карелии оказалось затруднено
Сегодня утром в Петрозаводске произошло ДТП на Кукковке. Видео с места инцидента, снятое на регистратор проезжавшего мимо автомобиля, публикует группа «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Два автомобиля столкнулись на пересечении улицы Лыжной и Вытегорского шоссе. Подробности происшествия неизвестны.
В результате аварии проезд по улице Лыжной оказался затруднен. // Фото: скриншот видео «Подслушано у водителей Птз и Карелии»